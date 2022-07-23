В Санкт-Петербурге планируют ликвидировать действующий торговый центр

Суд будет рассматривать аппеляцию по сносу ТЦ в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Суд будет рассматривать аппеляцию по сносу ТЦ в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургские власти планируют расторгнуть земельный договор аренды с владельцами торгового центра «Лидер», ООО «Комфорт Авто». Торговый центр расположен на пересечении улиц Гаккелевская и Ильюшина.

Арендатор должен освободить здание, или власти снесут постройку на земле, принадлежащей городу, самостоятельно. Причиной для такого жесткого решения был факт незаконного оборота алкогольной продукции. Договор с арендатором был расторгнут по этому факту еще в мае прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО). Администрация ТЦ отмечает, что никакой информации о сносе здания они не получали и работают в штатном режиме. Сейчас, в ответ на судебное обращение по факту незаконного решения о сносе здания и решение по приостановке демонтажа, Комитет подал апелляционную жалобу.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о передаче в суд дела по факту резонансного пожара на мануфактуре в апреле 2021 года в Санкт-Петербурге. Обвиняемыми по делу стали бывший гендиректор Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич АО «Невская мануфактура».