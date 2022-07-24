Иномарка на парковке наехала на девочку в Петербурге

Авария в Петербурге привела к травмам ребенка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Авария в Петербурге привела к травмам ребенка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге на парковке ТЦ в Калининском районе произошло ДТП с участием иномарки и ребенка. На восьмилетнюю девочку на велосипеде наехал автомобиль.

Авария произошла на проспекте Культуры на парковке. Восьмилетний ребенок получил травмы средней тяжести. Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние контролируют врачи.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о мнении экспертов о снижении цен на автомобили в России. Эксперты предполагают, что дальнейшее снижение цен будет только в конце 2022 года.