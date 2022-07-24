Эксперты предположили снижение цен на машины в России к концу года

Эксперты прогнозируют снижение цен на массовый сегмент автомобилей в России в концу года из-за падения спроса в связи со сложной экономической ситуацией. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперты прогнозируют снижение цен на массовый сегмент автомобилей в России в концу года из-за падения спроса в связи со сложной экономической ситуацией. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В России может снизиться цена на автомобили без пробега к концу этого года. В середине лета была отмечена остановка роста цен на новые автомобили.

Некоторые дилеры даже успели немного снизить цены на продукцию, приравняв их до уровня марта-апреля этого года. Эксперты предполагают, что дальнейшее снижение цен будет только в конце 2022 года.

Об этом сообщает «Автостат». Генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский отмечает, что подешевели те машины, которые закупались до 24 февраля 2022 года. Наибольшего снижения цен можно ждать на автомобили массового сегмента.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о велозаезде «Гран Фондо Санкт-Петербург». Не все автомобилисты ожидали, что это событие станет причиной для перекрытия дорог.