Велозаезд в Петербурге стал сюрпризом для части автовладельцев

На Пулковском шоссе ограничили движение в связи с проходящим сегодня велозаездом «Гран Фондо Санкт-Петербург». Как выяснилось, не все автомобилисты были к этому году.

Сегодня ограничение движения будет действовать с 7:00 до 15:00 от КВЦ «Экспофорум» до деревни Дони, на части Волхонского и Киевского шоссе. Также изменены автобусные маршруты, которые проезжают по этим участкам.

Об этом петербуржцев предупредили еще вчера, но не все из них ознакомились с информацией. В социальных сетях многие водители, следовавшие за город, жалуются и обсуждают возможные пути объезда. Исходя из данных сервиса «Яндекс.Пробки» из-за ограничения движения и неосведомленности автомобилистов в районе Пулковского шоссе образовалась пробка.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о перекрытии движения в историческом центре Санкт-Петербурга. Это связано с репетициями к параду военно-морского флота.