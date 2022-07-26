Ученый из Петербурга предупредил о возвращении в Россию гриппа после перерыва на «ковид»

Ученый из Петербурга предупредил о возвращении в Россию гриппа после перерыва на "ковид". Фото: gov.spb.ru

Ученый из Петербурга предупредил о возвращении в Россию гриппа после перерыва на "ковид". Фото: gov.spb.ru

После перерыва в 2020-2021 году в России возобновились массовые заболевания гриппом.

Как рассказал заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа Андрей Комиссаров на конференции «Синтетическая биология и биофармацевтика» в Новосибирске, сейчас грипп снова вернулся в Россию, и даже есть сочетанные инфекции с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эксперт отметил, что грипп никуда не пропал, он все также существует, как и другие респираторные инфекции. Этой осенью, по словам специалиста, НИИ гриппа приступит к проекту по секвенированию десятков тысяч геномов SARS-CoV-2, что необходимо для понимания связи мутаций коронавируса с клинической картиной заболевания. Расшифровывать геномы необходимо как можно быстрее, — лучше, чтобы это было меньше, чем за неделю.

Также Комиссаров заявил, что иммунокомпрометированные пациенты, например, с ВИЧ и лимфомой, становятся «инкубаторами» для коронавируса и появления новых подвидов. Ученый отметил, что это эволюция SARS-CoV-2 в одной пациентке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с приходом новых вариантов омикрон-штамма.