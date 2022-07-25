В Роспотребнадзоре объяснили всплеск заболеваемости коронавирусом среди россиян

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с приходом новых вариантов омикрон-штамма.

О связи заболеваемости и подвидов «омикрона» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, тест-системы, использующиеся российскими врачами, могут выделить все варианты коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Наши тесты, которые используются в Российской Федерации, их достаточное количество по названиям, они все умеют обнаруживать все новые геноварианты «омикрона»», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Также Попова отметила, что число занятого коечного фонда пациентами с подвидами омикрон-штамма в России пока не слишком большое, а сама болезнь протекает не очень тяжело.