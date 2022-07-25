В Роспотребнадзоре объяснили всплеск заболеваемости коронавирусом среди россиян

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с приходом новых вариантов омикрон-штамма.
О связи заболеваемости и подвидов «омикрона» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, тест-системы, использующиеся российскими врачами, могут выделить все варианты коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
«Наши тесты, которые используются в Российской Федерации, их достаточное количество по названиям, они все умеют обнаруживать все новые геноварианты «омикрона»», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Также Попова отметила, что число занятого коечного фонда пациентами с подвидами омикрон-штамма в России пока не слишком большое, а сама болезнь протекает не очень тяжело.
В пресс-службе Роспотребнадзора еще 19 июля сообщили, что доля подвидов омикрон-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом за последние две недели достигла 51,67%. В дополнения на территории России нашли подвариант «омикрона» BA.2.75 или «кентавр». Материал для проверки отобрали в Москве.