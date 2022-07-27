АЗС с природным газом в Петербурге получили субсидии

В Санкт-Петербурге выделили более 250 миллионов рублей на развитие газозаправочной инфраструктуры. Власти планируют взять на себя часть инвестиционных затрат, вложенных в строительство газовых АЗС.

Из федерального бюджета будет отдано на развитие газозаправочной инфраструктуры 100 тысяч рублей, остальные деньги придут из городского бюджета. Субсидии помогут перевести автомобильный транспорт, в том числе общественный, дорожно-коммунальный на газомоторное топливо.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о падении спроса на загородную недвижимость в Санкт-Петербурге. Это связано с ростом цен на фоне нестабильной экономической ситуации.