За сутки пожилая петербурженка отдала лжесотруднику Банка России 2 млн рублей

За сутки пожилая петербурженка отдала лжесотруднику Банка России 2 млн рублей
За сутки пожилая петербурженка отдала лжесотруднику Банка России 2 млн рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло несчастье у одной из его жительниц.

Пенсионерка с аллеи Поликарпова доверилась ненастоящему сотруднику Банка России и потеряла 2 052 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.spb.ru писала, что в среду с 10:45 до четверга 15:00 ей звонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального Банка России. Мужчина сообщил, что на имя 69-летней женщины неизвестные пытаются оформить кредит, поэтому ее денежные средства находятся под угрозой. Правда, злоумышленник предложил выход: перевести все сбережения на безопасный счет. В результате петербурженка через банкоматы перевела на указанный неизвестным счёт более 2 млн.

В настоящий момент инцидентом занимается полиция. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы Петербурга поймали мошенника, который обманул 82-летнюю женщину. Преступника задержали в Ростове-на-Дону — им оказался 29-летний мужчина.

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