Задержали мошенника, обманувшего 82-летнюю петербурженку

Задержали мошенника, обманувшего 82-летнюю петербурженку
Мошенник позвонил пенсионерке из Петербурга и обманул ее с целью выманить денежные средства. Фото: unsplash

Полицейские поймали мошенника, который обманул 82-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. Преступника задержали в Ростове-на-Дону — им оказался 29-летний мужчина.

Мошенник обманул пенсионерку и забрал у нее 200 тысяч рублей. Он предложил ей отдать сумму денег, чтобы спасти родственника от ответственности, якобы попавшего в ДТП. Женщина подала заявление о мошенничестве в полицию 19 июля.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о начатой проверке по факту пожара в Санкт-Петербурге. Будет установлено, выполнялся ли закон о пожарной безопасности.

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Задержали мошенника, обманувшего 82-летнюю петербурженку