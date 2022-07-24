Прокуратура начала проверку по факту пожара в Петербурге

Пожару в Петербурге присвоили третий уровень сложности. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Пожару в Петербурге присвоили третий уровень сложности. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге был локализован пожар в деревообрабатывающем цеху в Колпинском районе. Очагом возгорания стала пристройка, площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров.

Сотрудники спасательных служб сейчас занимаются ликвидацией последствий возгорания. Всего в тушении пожара было задействовано 90 человек личного состава. Пострадавших в результате случившегося нет.

По факту произошедшего организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о начале пожара в деревообразующем цеху. Тогда огонь уже занимал площадь в 2,5 тысячи квадратных метра.