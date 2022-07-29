В Ломоносовском районе удар ножом в сердце стал для женщины смертельным

В Ломоносовском районе удар ножом в сердце стал для женщины смертельным
В Ломоносовском районе удар ножом в сердце стал для женщины смертельным. Фото: Pxhere

Инцидент произошел прямо в доме повздоривших сожителей. По версии следствия, мужчина своими руками вонзил нож женщине в область сердца.

Как стало известно Gazeta.SPB, в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти на улице Садовая, 4 произошло убийство 51-летней женщины, в котором подозревается ее 50-летний сожитель.

В правоохранительные органы сообщение поступило рано утром 28 июля. На месте специалисты были уже в 08:40. Предполагается, что после внезапно возникшей ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина нанес ножевое ранение в область сердца своей сожительнице. В последствии женщина скончалась.

Рядом с трупом обнаружили подозреваемого и нож, который изъяли. Мужчину задержали и поместили в ИВС.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что малоизвестный петербургский создатель «треш-контента», блогер Поляков прославился на убийстве девушки.

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