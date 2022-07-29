В Выборгском районе мужчина обнаружил у себя дома труп сестры

На теле погибшей явно виднелись признаки насильственной смерти.
Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина проживает в поселке Кирпичное Выборгского района Ленобласти на улице Комсомольская. Гражданин 37 лет около 18:16 обратился в экстренные службы и рассказал, что в его квартире лежит мертва сестра.
По прибытию на место происшествия правоохранительные органы установили, что на теле 34-летней женщины есть многочисленные ссадины и гематомы на лице и туловищу. Точную причину смерти можно будет узнать только после вскрытия.
С места происшествия изъяли следы рук, упаковку из-под сигарет, две зубные щётки, одежду, полотенце, два мобильных телефона и ножку от мебели.
Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что женщина злоупотребляла алкоголем.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе удар ножом в сердце стал для женщины смертельным. В произошедшем подозревается ее сожитель.