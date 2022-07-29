В Выборгском районе мужчина обнаружил у себя дома труп сестры

В Выборгском районе мужчина обнаружил у себя дома труп сестры
В Выборгском районе мужчина обнаружил у себя дома труп сестры. Фото: Baltphoto

На теле погибшей явно виднелись признаки насильственной смерти.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина проживает в поселке Кирпичное Выборгского района Ленобласти на улице Комсомольская. Гражданин 37 лет около 18:16 обратился в экстренные службы и рассказал, что в его квартире лежит мертва сестра.

По прибытию на место происшествия правоохранительные органы установили, что на теле 34-летней женщины есть многочисленные ссадины и гематомы на лице и туловищу. Точную причину смерти можно будет узнать только после вскрытия.

С места происшествия изъяли следы рук, упаковку из-под сигарет, две зубные щётки, одежду, полотенце, два мобильных телефона и ножку от мебели.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что женщина злоупотребляла алкоголем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе удар ножом в сердце стал для женщины смертельным. В произошедшем подозревается ее сожитель.

выборгский район ленобласть погибшая труп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Венгерские власти хотят купить у России 700 млн кубометров газа
В Выборгском районе мужчина обнаружил у себя дома труп сестры
В России на доплату неработающим пенсионерам выделят свыше 10 млрд
В Ломоносовском районе удар ножом в сердце стал для женщины смертельным
DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России
В Невском районе Петербурга дядя подозревается в изнасиловании племянницы и ...
Уже через пару дней петербуржцы смогут купить арбузы, дыни и кабачки в 120 ...
В Ленобласти за сутки 10 пациентов выздоровели от коронавируса, а еще 10 ...