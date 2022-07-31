Смертельная авария произошла в Ленобласти на трассе «Кола»

Смертельная авария произошла в Ленобласти на трассе «Кола»
Смертельная авария произошла на трассе «Кола» вчера. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вчера днем в Ленобласти произошла массовая авария на трассе «Кола». Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и фура.

По предварительной версии, один из автомобилей выехал на встречку, что привело к лобовому столкновению. Два других автомобиля зацепило прицепом.

Три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 28-летняя пассажирка одного из автомобилей скончалась сегодня в реанимации, двое других пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о смертельной аварии в Санкт-Петербурге. Виновницей ДТП стала выпившая автоледи.

авария дтп ленобласть новости СПб смертельная авария


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в Гатчинском районе женщина погибла при пожаре
В понедельник в Ленинградской области будут действовать ограничения движения
Продажи квартир группы «Эталон» в Петербурге упали
Петербургский поставщик Nissan и Hyundai планирует сокращение штата
«Красный треугольник» в Петербурге может оказаться в реестре памятников
С начала августа принадлежащий Otis завод возобновит прием заказов
Россиянам рассказали, как прошел парад ВМФ в Кронштадте
Сегодня будет открыта третья очередь парка «Остров Фортов» в Кронштадте