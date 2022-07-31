Смертельная авария произошла в Ленобласти на трассе «Кола»

Вчера днем в Ленобласти произошла массовая авария на трассе «Кола». Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и фура.

По предварительной версии, один из автомобилей выехал на встречку, что привело к лобовому столкновению. Два других автомобиля зацепило прицепом.

Три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 28-летняя пассажирка одного из автомобилей скончалась сегодня в реанимации, двое других пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о смертельной аварии в Санкт-Петербурге. Виновницей ДТП стала выпившая автоледи.