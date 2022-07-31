По вине пьяной женщины произошла смертельная авария в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешеходов и трех автомобилей. Виновницей аварии стала подвыпившая автоледи на Land Rover.

Автоледи сбила двух пешеходов, после чего протаранила две иномарки, Mazda 6 и Nissan Qashqai. В результате водитель третьего автомобиля 64 лет скончался. За жизнь его 62-летней жены борются медики Мариинской больницы.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Виновница ДТП была задержана. Против нее возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о возбуждении второго уголовного дела против петербурженки, чей ребенок погиб, упав со шкафа, по словам женщины. Экспертиза установила, что девочку избивали. Матери грозит от трех до семи лет заключения.