По вине пьяной женщины произошла смертельная авария в Петербурге

По вине пьяной женщины произошла смертельная авария в Петербурге
Против петербурженки возбудили уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешеходов и трех автомобилей. Виновницей аварии стала подвыпившая автоледи на Land Rover.

Автоледи сбила двух пешеходов, после чего протаранила две иномарки, Mazda 6 и Nissan Qashqai. В результате водитель третьего автомобиля 64 лет скончался. За жизнь его 62-летней жены борются медики Мариинской больницы.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Виновница ДТП была задержана. Против нее возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о возбуждении второго уголовного дела против петербурженки, чей ребенок погиб, упав со шкафа, по словам женщины. Экспертиза установила, что девочку избивали. Матери грозит от трех до семи лет заключения.

дтп новости СПб пьяная автоледи смертельная авария центр Санкт-Петербурга


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в Гатчинском районе женщина погибла при пожаре
В понедельник в Ленинградской области будут действовать ограничения движения
Продажи квартир группы «Эталон» в Петербурге упали
Петербургский поставщик Nissan и Hyundai планирует сокращение штата
«Красный треугольник» в Петербурге может оказаться в реестре памятников
С начала августа принадлежащий Otis завод возобновит прием заказов
Россиянам рассказали, как прошел парад ВМФ в Кронштадте
Сегодня будет открыта третья очередь парка «Остров Фортов» в Кронштадте