Против петербурженки, чей ребенок умер от падения со шкафа, возбудили уголовное дело

Отчим рассказал, что в ночь перед смертью мать избила своего ребенка. Фото: pixabay

Отчим рассказал, что в ночь перед смертью мать избила своего ребенка. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге возбудили второе уголовное дело против матери, которая сообщила о гибели своего ребенка в полицию. Первое дело было возбуждено по факту смерти ребенка. Женщина обвинялось в том, что не уследила за ребенком.

После экспертизы было установлено, что девочке наносились физические травмы. Отчим девочки подтвердил факт того, что мать регулярно избивала ребенка.

Следственный отдел по Кировскому району 29 июля возбудил в отношении женщины дело по статье 117 части 2 по пункту «г» УК РФ («истязания в отношении несовершеннолетнего»). Такое решение было принято согласно раскрывшимся подробностям. Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о новых открывшихся фактах смерти ребенка.