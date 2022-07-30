Выяснилось, что маленькую петербурженку, погибшую при падении со шкафа, регулярно избивала мать

Выяснилось, что маленькую петербурженку, погибшую при падении со шкафа, регулярно избивала мать
Выяснилось, что маленькую петербурженку, погибшую при падении со шкафа, регулярно избивала мать. Фото: Pxhere

Оказалось, что о падении девочки со шкафа заявила ее мучительница. Правоохранительные органы установили, что погибшую почти двухлетнюю малышку до произошедшего регулярно избивала 23-летняя мать.

Как стало известно Gazeta.SPB, в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Истязания». По версии следствия, ребенок систематически подвергался побоям и иным насильственным действиям со стороны своей родительницы.

Сама мать утверждала, что девочка упала со шкафа сама. У нее были диагностированы гематомы лобной, затылочной областей, области бедер и ушибленные раны ротовой полости. Инцидент произошел 23 июля около 09:32 . Тогда же был задержан отчим малышки. Мать госпитализировали в Боткина.

«Невские Новости» писали, что по словам отчима, с июля у ребенка начались проблемы со здоровьем, малышка плохо ела, часто плакала по ночам, и за это мать ее била. Медпомощь малышке никто не оказывал.

Мужчина рассказал, что в роковую ночь девочка заплакала, а мама отвела ее на кухню, затем раздались звуки двух-трех ударов.

В ближайшее время 23-летней матери изберут меру пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мать умершей девочки сообщила, что ситуация произошла из-за недосмотра — ребенок остался в комнате один.

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