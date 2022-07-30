Выяснилось, что маленькую петербурженку, погибшую при падении со шкафа, регулярно избивала мать

Выяснилось, что маленькую петербурженку, погибшую при падении со шкафа, регулярно избивала мать. Фото: Pxhere

Выяснилось, что маленькую петербурженку, погибшую при падении со шкафа, регулярно избивала мать. Фото: Pxhere

Оказалось, что о падении девочки со шкафа заявила ее мучительница. Правоохранительные органы установили, что погибшую почти двухлетнюю малышку до произошедшего регулярно избивала 23-летняя мать.

Как стало известно Gazeta.SPB, в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Истязания». По версии следствия, ребенок систематически подвергался побоям и иным насильственным действиям со стороны своей родительницы.

Сама мать утверждала, что девочка упала со шкафа сама. У нее были диагностированы гематомы лобной, затылочной областей, области бедер и ушибленные раны ротовой полости. Инцидент произошел 23 июля около 09:32 . Тогда же был задержан отчим малышки. Мать госпитализировали в Боткина.

«Невские Новости» писали, что по словам отчима, с июля у ребенка начались проблемы со здоровьем, малышка плохо ела, часто плакала по ночам, и за это мать ее била. Медпомощь малышке никто не оказывал.

Мужчина рассказал, что в роковую ночь девочка заплакала, а мама отвела ее на кухню, затем раздались звуки двух-трех ударов.

В ближайшее время 23-летней матери изберут меру пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мать умершей девочки сообщила, что ситуация произошла из-за недосмотра — ребенок остался в комнате один.