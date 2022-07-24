В Петербурге скончался ребенок из-за падения со шкафа

По факту смерти ребенка в Петербурге проводится проверка — возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По факту смерти ребенка в Петербурге проводится проверка — возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге в жилом доме на улицы Зины Портновой скончалась двухлетняя девочка. По словам матери, причиной смерти стало падение ребенка со шкафа.

23-летняя многодетная мать самостоятельно обратилась в полицию Санкт-Петербурга. Труп ребенка сотрудники правоохранительных органов нашли лежащим на полу с гематомами лобной, затылочной областей, области бедер, а также с ушибами ротовой полости. Мать умершей девочки сообщила, что ситуация произошла из-за недосмотра — ребенок остался в комнате один без присмотра.

Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело ребенка отправили в морг для установления причин смерти.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о смерти мигранта в Санкт-Петербурге из-за колото-резаных ран ягодиц. Врачи не смогли спасти пострадавшего из-за потери большого объема крови.