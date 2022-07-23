Мужчина в Петербурге скончался от раны ягодицы

В Невском районе Санкт-Петербурга уроженец Азербайджана скончался от потери крови. Пострадавшего нашли возле поликлиники номер восемь на улице Новоселова с ножевыми ранами в районе ягодиц. Он сам вышел из автомобиля, на котором его привезли, прошел несколько метров и упал возле медицинского учреждения.

После изучения сотрудниками правоохранительных органов камер видеонаблюдения ими было установлено, что к поликлинике его доставили на газели . Водитель сам подошел к сотрудникам медицинского учреждения, попросил их оказать помощь своему другу, после чего скрылся.

Пострадавшего попытались реанимировать. Его удалось доставить до Александровской больницы. Из-за полученных колото-резаных ран мужчина потерял много крови. Через два часа пострадавший скончался в больнице.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, путь водителя ГАЗели удалось отследить — сам автомобиль обнаружили возле промышленного объекта в деревне Новосаратовке. На месте были найдены улики: отпечатки пальцев и следы крови. Сотрудники правоохранительных органов изъяли одежду и лопату. Машину также в качестве улики пригнали к полицейскому участку. Владельца автомобиля быстро удалось найти. Им оказался мужчина 52 лет, живущий возле станции метро «Пролетарская».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти 50-летнего мигранта из Азербайджана. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о раскрытии уголовного дела по факту двойного убийства 20-летней давности в Санкт-Петербурге. По делу обвиняются двое — уроженец Псковской области, который уже отбывает наказание за другие преступления, и украинец, объявленный в 2017 году в федеральный розыск.