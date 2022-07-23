В Петербурге раскрыли дело об убийстве 20-летней давности

В Петербурге раскрыли дело об убийстве 20-летней давности
Второй обвиняемый в двойном убийстве в 2002 году находится в уголовном розыске. Фото: Baltphoto

Сотрудники угрозыска в Санкт-Петербурге сумели раскрыть дело об убийстве двух человек 20-летней давности. Тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в квартире на Большеохтинском проспекте в 2002 году.

Следователям удалось установить, что к убийству причастны двое — 62-летний уроженец Псковской области и украинец, с 2017 года находящийся в федеральном розыске. Первый обвиняемый уже отбывает наказание в колонии за другие преступления особо тяжкого характера. Ему было предъявлено обвинение в двойном убийстве — срок его пребывания за решеткой, вероятнее всего, вырастет в связи с новыми раскрывшимися фактами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Преступление было совершено на фоне личной неприязни.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о пожаре в квартире на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге. Спасателям удалось ликвидировать очаг возгорания, но не удалось спасти мужчину, который находился в квартире.

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