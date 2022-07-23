На проспекте Наставников в Петербурге произошел пожар

Площадь пожара в Петербурге на проспекте Наставников составила два квадратных метра. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Площадь пожара в Петербурге на проспекте Наставников составила два квадратных метра. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге на проспекте Наставников вчера ночью произошел пожар в жилом доме. Очагом возгорания стала двухкомнатная квартира.

На место происшествия приехали сотрудники спасательных служб. В тушении пожара участие приняли 15 человек личного состава и три единицы техники. За час удалось полностью ликвидировать возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Спасти находившегося внутри квартиры человека сотрудникам МЧС не удалось. Мужчина погиб. Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о планах по ликвидации торгового центра «Лидер» в Санкт-Петербурге. Такое жесткое решение было принято в связи с незаконным оборотом алкогольной продукции внутри ТЦ.