На проспекте Наставников в Петербурге произошел пожар

На проспекте Наставников в Петербурге произошел пожар
Площадь пожара в Петербурге на проспекте Наставников составила два квадратных метра. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге на проспекте Наставников вчера ночью произошел пожар в жилом доме. Очагом возгорания стала двухкомнатная квартира.

На место происшествия приехали сотрудники спасательных служб. В тушении пожара участие приняли 15 человек личного состава и три единицы техники. За час удалось полностью ликвидировать возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Спасти находившегося внутри квартиры человека сотрудникам МЧС не удалось. Мужчина погиб. Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о планах по ликвидации торгового центра «Лидер» в Санкт-Петербурге. Такое жесткое решение было принято в связи с незаконным оборотом алкогольной продукции внутри ТЦ.

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