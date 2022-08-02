Минобрнауки: число абитуриентов в некоторых вузах России выросло в 40-50 раз

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о резком росте числа поданных в отдельные российские вузы заявлений о поступлении.
На сегодняшний день на очную форму обучения в вузы поступило более 6,5 миллиона заявлений от абитуриентов. В некоторых высших учебных заведениях число заявлений выросло в 40-50 раз.
По словам министра, это связано с применением цифровизации процессов — молодые люди теперь могут подавать документы дистанционно, сообщает «Ямал 1».
«Выросла конкурентная ситуация, значит, вы можете отобрать наиболее способных и подготовленных ребят», – отметил глава Минобрнауки.
Поступающие также могут претендовать на поступление в пять вузов, но уже по десяти направлениям, а не по трем, как это было раньше. Вместо трех обязательных предметов ЕГЭ нужно всего два, и один выбрать из двух-четырех дисциплин.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские студенты смогут перевестись из иностранных вузов по упрощенной схеме.