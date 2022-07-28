Российские студенты смогут перевестись из иностранных вузов по упрощенной схеме

Для российских студентов, которые будут переводиться из иностранных вузов, подготовят упрощенную систему перевода. Часть студентов продолжает оставаться заграницей, но они переживают за свое будущее.

Как сообщает «Ямал1» со ссылкой на RT, депутат Госдумы Василий Власов обратился с предложением упростить процедуру перевода к главе Минобрнауки Валерию Фалькову. У студентов должна остаться возможность вернуться в Россию и продолжить обучение на родине.

Для студентов, обучающихся на бюджете в вузах недружественных стран, на такой же основе примут в российские университеты. В условиях, если ученик платил за обучение, его стоимость не должна будет превышать предыдущий суммы оплаты. Инициатива об упрощении перевода будет рассматриваться.