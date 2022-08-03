Как выбрать спелый арбуз: советы

Как выбрать спелый арбуз: советы
При ударе ладонью спелый арбуз вибрирует. Фото: unsplash

Во многих странах мира 3 августа отмечается День арбуза. Чтобы выбрать спелую и сладкую ягоду, нужно соблюдать несколько правил.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», хороший арбуз должен быть крупным, с ярким цветом корки и целостным покровом, а также светлым или оранжевым пятном на боку.

У спелого арбуза всегда твердая и блестящая корка. Если арбузная кожа легко протыкается ногтем, то эту ягоду лучше не брать. Усик и плодоножка у хорошего арбуза должны быть сухие. При ударе ладонью спелый арбуз вибрирует, при сжатии должен быть слышен слабый хруст, а от удара согнутым пальцем арбуз должен издать звонкий звук.

При покупке следует выбирать арбузы среднего размера. Если после разреза обнаружится, что мякоть арбуза имеет кислый запах, то его ни в коем случае нельзя есть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доктор Продеус назвал мифом пользу закаливания холодной водой.

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