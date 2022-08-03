Доктор Продеус назвал мифом пользу закаливания холодной водой

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий телепрограммы «Жить здорово!» Андрей Продеус развеял популярные мифы об укреплении иммунитета закаливанием, прогулками на свежем воздухе и употреблением чеснока.

Специалист написал в своем Телеграм-канале, что обливание холодной водой не только не приносит пользы для иммунной системы, но и является стрессовой нагрузкой на организм. Он отметил, что научно доказанным способом укрепления иммунитета является правильное питание и адекватное поступление минералов и витаминов. К последним прежде всего относятся витамин D и железо, которых не хватает двум третям жителей России.

Продеус также опроверг распространенное заблуждение о том, что отдых на море или прогулки в хвойном лесу могут укрепить иммунитет. По его словам, иммунитет нельзя укрепить за две-три недели, поскольку это задача, которую нужно решать ежедневно.

К тому же отдыхающие на море нередко вместо пользы для здоровья получают кишечную инфекцию, перегрев или солнечный ожог.

Помимо этого, научного подтверждения нет у рекомендации употреблять чеснок и фиолетовые овощи для иммунитета. Врач объяснил, что если съесть головку чеснока, часть вирусов и бактерий в полости рта действительно погибнет, однако влияние этих продуктов на иммунитет не доказано.

По словам иммунолога, существуют препараты, которые достоверно влияют на иммунный ответ. Речь идет о бактериальных лизатах, которые можно принимать для профилактики вирусных инфекций. Например, они снижают частоту и тяжесть приступов у астматиков. Он уточнил, что эти препараты противопоказаны при температуре выше 38 градусов.

Медик предупредил, что стресс может оказать крайне негативное влияние на иммунитет. Это происходит из-за того, что большие дозы кортизола подавляют работу иммунных клеток. При таком состоянии человек может перестать питаться, либо наоборот начать заедать тревогу. Также стресс может ухудшить качество сна. А его недостаток в свою очередь сильно вредит иммунитету.

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