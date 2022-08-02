Онкодерматолог рассказал, как правильно загорать без вреда для здоровья

Онкодерматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бейнусов предупредил о последствиях, которыми может обернуться желанный шоколадный загар, и рассказал, как себя от них обезопасить.

Врач напомнил, что солнечные ожоги являются одним из основных факторов риска развития меланомы и рака кожи. Чтобы обезопасить себя во время отдыха на юге, он порекомендовал использовать солнцезащитный крем и следить за ультрафиолетовым индексом, пишет «МК в Питере».

Самый высокий УФ-индекс обычно наблюдается в середине лета. Он повышается к полудню и снижается к 16 часам. Несмотря на эту общую тенденцию, специалист рекомендовал ежедневно проверять его, поскольку он зависит от текущего местоположения.

Обладателям большого количества родинок следует проявлять особую осторожность в разгар лета. По словам Бейнусова, им нужно проводить больше времени в тени, носить одежду с длинным рукавом, а также наносить крем с SPF50 на открытые участки кожи.

Вместе с головным убором и очками это поможет защититься от отрицательного влияния солнечных ожогов.

«Если у человека много родинок, оптимальным решением станет плановый визит к врачу, во время которого образования кожи будут осмотрены с помощью дерматоскопа», — объяснил специалист.

Онкодерматолог отметил, что возраст не является фактором риска в данном виде рака. Как правило, пик заболеваемости приходится на 50-60 лет, а вероятность развития меланомы у детей крайне низкая.

Также Бейнусов напомнил, что удалять родинки летом следует только по медицинским показаниям к срочному проведению процедуры. В ином случае лучше отложить удаление до осени, поскольку солнечные лучи повышают риск развития выпуклого рубца и гиперпигментации.

«Но если есть сомнения в доброкачественности образования, сезон не имеет значения — необходимо срочное удаление и проведение гистологического исследования для постановки диагноза», — заключил врач.

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