ВЦИОМ: треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли

35% населения России не знают, что наша планета вращается вокруг Солнца. Фото: pixabay

35% населения России не знают, что наша планета вращается вокруг Солнца. Фото: pixabay

Каждый третий житель России уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

Исследование ВЦИОМ показало, что 35% населения России не знают, что наша планета вращается вокруг Солнца. Правильный ответ дал 61% респондентов.

Также россиян спросили, правда ли, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. С этим заблуждением согласились 12% опрошенных. Правильно ответили 69% россиян. Остальные 19% затруднились с ответом.

Кроме того, стало известно, что каждый пятый опрошенный (21%) считает, что люди появились на Земле в то время, когда еще существовали динозавры. Ошибочным это утверждение назвали 66% опрошенных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт объяснил, чем обосновано первое за пять лет снижение киберпреступности в России.