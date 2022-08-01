Эксперт объяснил, чем обосновано первое за пять лет снижение киберпреступности в России

Эксперт объяснил, чем обосновано первое за пять лет снижение киберпреступности в России. Фото: Unsplash

Эксперт объяснил, чем обосновано первое за пять лет снижение киберпреступности в России. Фото: Unsplash

В 2022 году впервые за пять лет снизилось количество мошенников, которые с помощью телефонных звонков или через интернет выманивают личные данные россиян. Однако эксперт объяснил это развитой приспособленностью преступников к новому слову техники.

О том, что уровень киберпреступности в России упал рассказали «Известия», а «360» в ответ поговорил со специалистом по информационной безопасности Олегом Седовым, который объяснил, почему так произошло, и чего ждать от мошенников дальше.

Почему наступило затишье

По словам Седова, явления снижения мошенничества — временно, в скором времени активно распространятся новые способы создавать бот-сети при помощи гаджетов россиян для последующих атак.

Эксперт отметил, что мошенники стали звонить меньше после начала специальной операции на Украине. По мнению эксперта, это объясняется тем, что кол-центры, откуда работали злоумышленники, переехали в другие страны. Если раньше были версии, что звонки от мошенников поступали из мест лишения свободы, то теперь абсолютно точно можно сказать, что эта теория провальная, заметил специалист.

Еще один фактор, повлиявший на работу кибермошенников, — прекращение работы мировых платежных систем на территории России. Так, злоумышленники испытывают трудности с переводом средств на международные кошельки и трансформацию их в криптовалюту. Также, заметил Седов, стала полезна осведомленность населения о приемах кибермошенников.

Неужели мошенники совсем прекратили действовать?

Нет, часть случаев просто не регистрируется, потому что человеку не нанесен фактический ущерб. Например, когда злоумышленники охотятся не за деньгами, а за личными данными.

Сейчас кибермошенники, работающие из-за границы, начали использовать политические заявления. Новые контакты потенциальных жертв они получают от политически активных инсайдеров в крупных компаниях.

Специалист объяснил, что раньше для использования чужого IP-адреса устройства в качестве соучастника преступной бот-сети, необходимо было его взломать и инфицировать вредоносным ПО. В настоящее время несколько изменилась. Как отметил Седов, сегодня пользователи могут добровольно устанавливать у себя необходимое ПО и невольно стать участником кибератаки с помощью выражения своих политических взглядов на «неприятельских» ресурсах в сети.

«Нет никаких гарантий, что после окончания специальной операции эти гаджеты не используют против мирных граждан — больниц, частных гуманитарных фондов и так далее», — предупредил эксперт.

Основываясь на таком способе скачивания информации, Седов сделал вывод, что впечатление об уменьшении количества кибератак может быть обманчивым. Страшны последствия. Кроме того, сейчас злоумышленники используют новые методы для получения личных данных и доступа к счетам.