В Дубровке осколок зеркала вонзился двухлетнему ребенку в глаз

В Дубровке осколок зеркала вонзился двухлетнему ребенку в глаз
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе госпитализировали двухлетнего малышка с вонзившимся в глаз осколком зеркала.

Как стало известно Gazeta.SPb, несчастный случай произошел утром 4 августа в поселке Дубровка. Мальчик был дома вместе с бабушкой, и, когда она отвлеклась, хлопнул дверцей шкафа по висящему зеркалу. От удара зеркало разбилось и осколок попал малышу прямо в глаз.

Бабушка сразу вызвала скорую, которая госпитализировала ребенка в тяжелом состоянии в больницу. Ему диагностировали проникающее ранение с выпадением внутренних оболочек правого глаза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ЖКС нашли скелет юноши на чердаке дома на Суворовском. Специалисты будут разбираться в причинах смерти молодого человека. Проводится проверка.

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