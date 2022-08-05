В Дубровке осколок зеркала вонзился двухлетнему ребенку в глаз

Во Всеволожском районе госпитализировали двухлетнего малышка с вонзившимся в глаз осколком зеркала.

Как стало известно Gazeta.SPb, несчастный случай произошел утром 4 августа в поселке Дубровка. Мальчик был дома вместе с бабушкой, и, когда она отвлеклась, хлопнул дверцей шкафа по висящему зеркалу. От удара зеркало разбилось и осколок попал малышу прямо в глаз.

Бабушка сразу вызвала скорую, которая госпитализировала ребенка в тяжелом состоянии в больницу. Ему диагностировали проникающее ранение с выпадением внутренних оболочек правого глаза.

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