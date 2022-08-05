Сотрудники ЖКС нашли скелет юноши на чердаке дома на Суворовском

Сотрудники ЖКС нашли скелет юноши на чердаке дома на Суворовском
Труп лежал на чердаке дома на Суворовском. Фото: google.maps

На чердаке жилого дома в центре Петербурга обнаружили скелетированные останки неизвестного молодого человека.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 14:30 в полицию сообщили о найденном трупе в чердачном помещении дома на Суворовском проспекте, 17. Скелетированные останки обнаружили сотрудники ЖКС.

К месту была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что труп принадлежит молодому человеку, которому на вид около 20 лет.

Останки увезли в морг для проведения судмедэкспертизы. Специалисты будут разбираться в причинах смерти юноши. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обгоревший скелет человека нашли после пожара на даче в Зеленогорске. Дача сгорела еще в сентябре прошлого года.

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