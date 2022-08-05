Обгоревший скелет человека нашли после пожара на даче в Зеленогорске

Обгоревший скелет человека нашли после пожара на даче в Зеленогорске
Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: pixabay

Правоохранители Курортного района разбираются в обстоятельствах гибели человека, скелет которого нашли в сгоревшей даче.

Как стало известно Gazeta.SPb, в среду в отдел полиции в Зеленогорске сообщили о найденном трупе в сгоревшем дачном доме в Тихом переулке, 2.

Прибывшая следственно-оперативная группа выяснила, что дача сгорела еще в сентябре прошлого года. Постройка принадлежит государственному унитарному предприятию дачного обслуживания. При разборе завалов там нашли обгоревшие скелетированные человеческие останки.

Труп направили на судмедэкспертизу, которая попытается установить причину смерти. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец с ножом отправил собутыльника в больницу после конфликта на Ленинском.

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