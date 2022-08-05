Петербуржец с ножом отправил собутыльника в больницу после конфликта на Ленинском

В Петербурге полиция задержала мужчину, ударившего ножом собутыльника в квартире на Ленинском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb, собутыльники поругались поздним вечером 4 августа в квартире дома 117/1 на Ленинском. После совместного распития алкоголя 54-летний мужчина, работающий подсобным рабочим в садово-парковом предприятии, ударил 32-летнего безработного кухонным ножом в грудь.

Пострадавшего госпитализировали на карете скорой помощи, а нападавшего отвезли в отдел полиции, где он получил протокол за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе полиция ищет неизвестного, трогавшего за грудь тринадцатилетнюю. Предположительно, злоумышленник также проживает на Кондратьевском проспекте в том же доме, где и папа с девочкой.