В Калининском районе полиция ищет неизвестного, трогавшего за грудь тринадцатилетнюю

В Калининском районе полиция ищет неизвестного, трогавшего за грудь тринадцатилетнюю
В Калининском районе полиция ищет неизвестного, трогавшего за грудь тринадцатилетнюю. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранительные органы Калининского района разыскивают злоумышленника, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки на Кондратьевском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратился отец пострадавшей. Он заявил, что в ночь с 3 на 4 августа в парадной дома по Кондратьевскому проспекту на площадке между входной дверью и лифтом неизвестный на вид лет 45 трогал его дочь за грудь.

Предположительно, злоумышленник также проживает на Кондратьевском проспекте в том же доме, где и папа с девочкой.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе девятиклассница перемешала несколько препаратов и выпила их слишком много, в результате чего попала в больницу с очень сильным отравлением.

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