В Красносельском районе девочка смешала лекарства и попала в реанимацию

В Красносельском районе девочка смешала лекарства и попала в реанимацию. Фото: Pxhere

В Красносельском районе девочка смешала лекарства и попала в реанимацию. Фото: Pxhere

Девятиклассница с Ленинского проспекта перемешала несколько препаратов и выпила их слишком много, в результате чего попала в больницу с очень сильным отравлением.

Как стало известно Gazeta.SPB, правоохранительные органы Красносельского района узнали об инциденте уже из детской городской больницы. Сообщалось, что в среду, 3 августа, около 15:07 из своей квартиры госпитализировали 14-летнего подростка. У девочки диагностировали острое пероральное отравление смесью лекарственных препаратов. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в реанимации.

По словам матери, девочка поссорилась с молодым человеком и хотела немного успокоиться и прийти в себя, поэтому случайно переборщила с лекарствами, среди которых были жаропонижающее, обезболивающие препараты, а также успокаивающее ноотропное средство.

На учете в ОДН подросток не состоит. В настоящий момент выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Ленобласти правоохранители задержали мужчину, пристававшего к детям на улице. От его действий пострадал ребенок.