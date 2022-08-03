В Ленобласти мужчина приставал к детям и заманивал их сладостями в квартиру

В Выборгском районе правоохранители задержали мужчину, пристававшего к детям на улице. От его действий пострадал ребенок.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию сообщили о неизвестном мужчине, который пристает к детям на улице в поселке Дятлово. Со слов обратившегося, мужчина покупал им сладости и заманивал в квартиру.

Прибывший участковый по горячим следам задержал подозреваемого — 49-летнего жителя Петербурга. Выяснилось, что он совершил сексульное насилие над мальчиком 2011 года рождения.

Вскоре в следственные органы обратился отчим пострадавшего ребенка. Он написал соответствующее заявление.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над 15-летней дочерью.