Петербурженка обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над 15-летней дочерью

Жительница Петербурга заявила в полицию на бывшего мужа, обвинив его в совращении их общей дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в отдел полиции пришла 35-летняя петербурженка. Она сообщила, что осенью 2021 года ее бывший 40-летний муж зашел к ним в гости в квартиру на улице Пархоменко и совершил сексуальное насилие в отношении их дочери 2006 года рождения.

Спустя несколько часов опергруппа задержала отца в поселке Осиновая Роща. Его доставили в следственный отдел Всеволожского района. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяные мужчины устроили стрельбу на детской площадке на Бабушкина. За стрельбу правоохранители задержали двух безработных петербуржцев: 32-летнего и 28-летнего.