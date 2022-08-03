Пьяные мужчины устроили стрельбу на детской площадке на Бабушкина

Стрельба произошла на детской площадке во дворе на Бабушкина. Фото: google.maps

Стрельба произошла на детской площадке во дворе на Бабушкина. Фото: google.maps

В Невском районе накануне вечером задержали двух подвыпивших мужчин, которые устроили стрельбу на детской площадке.

Как стало известно Gazeta.SPb, очевидцы вызвали полицию к детской площадке у дома 95/2 по улице Бабушкина накануне в 19 часов. Они сообщили, что пьяные мужчины сидят и стреляют из оружия в разные стороны.

Вскоре к месту прибыли наряды полиции, а позже и следственно-оперативная группа. За стрельбу правоохранители задержали двух безработных петербуржцев: 32-летнего и 28-летнего. У первого в кармане нашли охолощенный пистолет и патроны к нему.

Мужчин отвезли в отдел, где они получили протоколы за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге неизвестные похитили мигранта, увезли в лес и заставили копать яму.