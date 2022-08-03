Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров раскрыл главную актерскую мечту

Актер театра и кино Дмитрий Назаров рассказал о феномене проекта «Кухня» и его спин-оффов, а также о своей жизни.

Исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова в «Кухне» признался в интервью «МК в Питере», что считает телепроект необыкновенной удачей отечественного телевидения. Отличие «Кухни» от других подобных проектов заключается в том, что это не ситком, а более добротно и качественно сделанный продукт. Назаров выразил надежду, что этот проект будет примером для остальных и поможет поднять качество всей телевизионной продукции, поскольку другие подобные юмористические работы «сделаны несколько впопыхах».

Актер рассказал, что готовить блюда на съемках ему не приходилось. Для этого на съемочной площадке была целая команда профессиональных поваров.

«Мы, артисты, готовить не умеем и не должны уметь. Профессия актера в том и заключается, чтобы сделать вид, что ты умеешь делать то, чего никогда в жизни не умел», — отметил Назаров.

По словам артиста, когда-то он мечтал выступить в роли режиссера. Он даже предпринимал несколько попыток ворваться в эту профессию — и в театре, и в кино. Но для съемок того, что он хочет, денег не нашлось, а в театре, как он объяснил, репетиционный ритм таков, что там нет места для Назарова-режиссера.

Дмитрий отметил, что его будущий проект мог бы быть посвящен чему-нибудь жизнеутверждающему, чего катастрофически не хватает в кинематографе. «Но в моем внутреннем портфеле есть и драмы, и комедии, и трагедии», — поделился Назаров.

Также звезда «Кухни» рассказал о том, какие фильмы он сам предпочитает смотреть.

«В последнее время все больше западные. Какие-то смотрю для самообразования, какие-то — для отключения, какие-то — для возбуждения темперамента, какие-то — из любопытства, какие-то — для того, чтобы иметь собственное мнение на широко обсуждаемые проблемы», — сказал актер.

В театры он ходит нечасто. В редких случаях он может посетить те спектакли, которые кто-то советует. Ему любопытно посмотреть, «как решили это, про что сделали то».