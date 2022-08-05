Петербуржцев предупредили о сильном ветре, граде и ливнях в субботу

Петербуржцев предупредили о сильном ветре, граде и ливнях в субботу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербуржцев предупредили о сильном ветре, граде и ливнях в субботу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Выходные встретят жителей Санкт-Петербурга капризной погодой. Местами город зальет ливнями, а где-то ожидается даже град.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: в городе 6 августа ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вернутся грозы с усилением ветра до 27 м/с, ливни, местами град.

Погода разбушуется после сегодняшней жары. Завтра же столбик термометра поднимется до 27 и 29 градусов, ночью тоже будет достаточно жарко — 19 и 21 градус. Атмосферное давление будет понижаться, а ветер ожидается южный, юго-западный умеренный до того момента, как начнется гроза.

Водителям и пешеходам необходимо быть крайне осторожными и соотносить свои дела с капризными погодными условиями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что городское управление МЧС предупредило об аномальной жаре, которая придет в Петербург в пятницу. Температура воздуха сегодня в разгар дня повысится до +30 градусов.