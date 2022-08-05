МЧС предупредило петербуржцев о сильной жаре 5 августа

Городское управление МЧС предупредило об аномальной жаре, которая придет в Петербург в пятницу, 3 августа.

Об этом информирует пресс-служба петербургского спасательного ведомства. со ссылкой на данные синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сообщается, что температура воздуха сегодня в разгар дня повысится до +30 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жару в город принесла периферия антициклона, медленно отступающего на восток. Ожидается переменная облачность, но дожди обойдут город стороной. Температурный фон сегодня немного подрастет, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Ветер южных направлений 4-9 м/с. Атмосферное давление немного снизится до 763 мм рт. ст., что выше нормы.