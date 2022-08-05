Жара в Петербурге в пятницу достигнет +30 градусов

В Петербурге в пятницу установилась жаркая и сухая погода, но долго она не продержится.

Жару в город принесла периферия антициклона, медленно отступающего на восток. Ожидается переменная облачность, но дожди обойдут город стороной. Температурный фон сегодня немного подрастет, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Максимальная температура воздуха в Северной столице достигнет +30 градусов, а в Ленобласти ожидается до +31 градуса. Ветер южных направлений 4-9 м/с. Атмосферное давление немного снизится до 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Высокая температура спадет уже в субботу, 6 августа. В городе похолодает, а во второй половине дня петербуржцев ждут ливневые дожди и гроза.

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