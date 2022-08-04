Специалист объяснил причину исчезновения почти всех грибов из лесов Ленобласти

Специалист объяснил причину исчезновения почти всех грибов из лесов Ленобласти. Фото: Telegram-канал Александра Колесова

Специалист объяснил причину исчезновения почти всех грибов из лесов Ленобласти. Фото: Telegram-канал Александра Колесова

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов высказал предположение, почему в из лесов Ленобласти пропали почти все грибы кроме лисичек.

Даже несмотря на благоприятную теплую погоду и достаточное количество дождей синоптик не смогу найти в лесах Ленинградской области каких-либо других грибов кроме лисичек, да одного белого.

Колесов отметил, что в Ломоносовском районе он собрал только пару вёдер лисичек. Предположительно, «лес отдыхает» после двух подряд грибных лет. Синоптик посоветовал беречь прошлогодние запасы тем, у кого они еще остались.

Однако специалист не отчаивается. Колесов добавил, что нужно надеяться на лучшее, вдруг в скором времени «сигнал свыше» все-таки поступит, и грибы в лесах начнут проглядывать в большем разнообразии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Павел Глазков рассказал петербуржцам, в какие места в Ленинградской области можно отправиться за грибами.