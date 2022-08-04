Специалист объяснил причину исчезновения почти всех грибов из лесов Ленобласти

Специалист объяснил причину исчезновения почти всех грибов из лесов Ленобласти
Специалист объяснил причину исчезновения почти всех грибов из лесов Ленобласти. Фото: Telegram-канал Александра Колесова

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов высказал предположение, почему в из лесов Ленобласти пропали почти все грибы кроме лисичек.

Даже несмотря на благоприятную теплую погоду и достаточное количество дождей синоптик не смогу найти в лесах Ленинградской области каких-либо других грибов кроме лисичек, да одного белого.

Колесов отметил, что в Ломоносовском районе он собрал только пару вёдер лисичек. Предположительно, «лес отдыхает» после двух подряд грибных лет. Синоптик посоветовал беречь прошлогодние запасы тем, у кого они еще остались.

Однако специалист не отчаивается. Колесов добавил, что нужно надеяться на лучшее, вдруг в скором времени «сигнал свыше» все-таки поступит, и грибы в лесах начнут проглядывать в большем разнообразии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Павел Глазков рассказал петербуржцам, в какие места в Ленинградской области можно отправиться за грибами.

Александр Колесов грибы ленобласть новости СПб


 

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