Биолог Глазков рассказал, где искать грибы в лесах под Петербургом

Биолог Глазков рассказал, где искать грибы в лесах под Петербургом
В лесах под Петербургом уже прошли дожди, так что к выходным появится много грибов. Фото: Pxhere

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал петербуржцам, в какие места в Ленинградской области можно отправиться за грибами.

Биолог отметил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что сейчас грибники собирают полные корзины лисичек. Также в лесах есть много подосиновиков и сыроежек, растущих вдоль верховых болот.

По его словам, в лесах под Петербургом уже прошли дожди, так что к выходным появится много грибов. Глазков посоветовал искать их вдоль верховых болот, где сохраняется влага.

Самый большой улов грибники могут получить во Всеволожском районе у деревни Борисова Грива вдоль Дороги жизни. Он порекомендовал искать по карте возвышенности. Также грибы следует поискать на Карельском перешейке, добавил Глазков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели предупредили грибников об изменчивости лесов Ленобласти из-за ветров и гроз.

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