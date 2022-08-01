Спасатели предупредили грибников об изменчивости лесов Ленобласти из-за ветров и гроз

Спасатели предупредили грибников об изменчивости лесов Ленобласти из-за ветров и гроз
Спасатели предупредили грибников об изменчивости лесов Ленобласти из-за ветров и гроз. Фото: Pxhere

На фоне ветра и гроз леса Ленобласти настолько сильно видоизменяются, что их не узнают даже грибники. Специалисты рекомендуют надевать в лес яркую одежду с опознавательными знаками, чтобы специалисты, если человек случайно потерялся, смогли быстрее его отыскать.

Вслед за климатом леса Ленобласти меняются все больше и больше. Как удалось выяснить «Мойке 78», с начала 2022 года спасатели областного ГУ МЧС РФ вывели из лесов 239 человек. Таким образом число потеряшек выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В пресс-службе регионального главка МЧС изданию рассказали, что с начала 2022 года в ведомство поступило 179 заявок о потерявшихся людях. За первую половину 2021 года этот показатель составил 61 заявку. Одновременно с этим из лесов с начала текущего года удалось вывести 239 человек, из которых 23 — это дети. При этом в одной заявке могло быть указано сразу несколько человек.

Также в региональном ГУ МЧС РФ напомнили и о мерах предосторожности перед посещением леса. В частности, нужно рассказать родственникам о маршруте и приблизительном времени прогулки, взять запас еды, а также зарядить телефон, а после экономить на нем зарядку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что миколог Михаил Вишневский поделился, когда стартует грибная волна в лесах Петербурга.

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