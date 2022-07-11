Миколог рассказал, когда в Петербурге ожидается начало активной грибной охоты

Российский миколог Михаил Вишневский поделился, когда стартует грибная волна в лесах Петербурга.

В беседе с «МК в Питере» специалист объяснил, что дождливая погода — это не показатель мгновенного появления грибов. Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленобласти хоть влажно, но жарко, что не подходит для роста грибов. Миколог предположил, что через неделю станет прохладнее, а грибница начнет заполняться.

«К тому моменту, когда остынет земля, то есть минимум плюс неделя от сегодняшнего дня (а может больше), надо добавить две-три недели, и вот это уже будет старт грибной волны», — заметил специалист.

При этом максимум грибной волны ожидается только через месяц, после холодных дождей. В начале августа по средней полосе обычно и стартует грибной сезон. По прогнозу миколога, грибная волна в этом году на август и сентябрь будет хорошей.

Сейчас осталось чуть-чуть грибов с предыдущего сезона: подосиновики, подберезовики и лисички. Также есть и те грибы, которые не связаны с деревьями, например, шампиньоны, навозники, вешенки, опята и говорушки.