КАД на севере Петербурга расширят до шести полос за 12,8 млрд рублей

КАД на севере Петербурга расширят до шести полос за 12,8 млрд рублей
КАД на севере города расширят до шести полос. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Участок КАД на севере Петербурга собираются расширить с четырех до шести полос.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявил конкурс на расширение участка кольцевой от станции Горская до пересечения с ЗСД. Автомобильная дорога к 2026 году станет шестиполосной. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Исполнителю работ также предстоит заменить сети наружного освещения, установить шумозащитные экраны, обустроить очистные сооружения и провести ряд других работ. На проект готовы выделить 12,8 миллиарда рублей. Заявки будут принимать до 18 августа.

К расширению участка КАД от пересечения с трассой «Сортавала» до Приморского шоссе приступили в 2018 году. Сейчас идет завершающий этап реконструкции дороги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жильцов «хрущевок», попавших под реновацию, не будут переселять в другие районы Петербурга.

кад конкурс новости СПб расширение реконструкция


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге с весны обнаружили более 600 фальшивых пятитысячных купюр
Любителям «тихой охоты» рассказали, какие грибы и ягоды сейчас ...
КАД на севере Петербурга расширят до шести полос за 12,8 млрд рублей
Названы категории петербуржцев, которые могут подать заявку на переобучение
Несчастная любовь и конфликты с родителями: как понять, что подростку нужна ...
Врач-диетолог назвала болезни, при которых не стоит есть мороженое
МегаФон: петербуржцы заинтересовались ресейл-платформами
Жильцов «хрущевок», попавших под реновацию, не будут переселять в ...