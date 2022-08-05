КАД на севере Петербурга расширят до шести полос за 12,8 млрд рублей

КАД на севере города расширят до шести полос. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

КАД на севере города расширят до шести полос. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Участок КАД на севере Петербурга собираются расширить с четырех до шести полос.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявил конкурс на расширение участка кольцевой от станции Горская до пересечения с ЗСД. Автомобильная дорога к 2026 году станет шестиполосной. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Исполнителю работ также предстоит заменить сети наружного освещения, установить шумозащитные экраны, обустроить очистные сооружения и провести ряд других работ. На проект готовы выделить 12,8 миллиарда рублей. Заявки будут принимать до 18 августа.

К расширению участка КАД от пересечения с трассой «Сортавала» до Приморского шоссе приступили в 2018 году. Сейчас идет завершающий этап реконструкции дороги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жильцов «хрущевок», попавших под реновацию, не будут переселять в другие районы Петербурга.