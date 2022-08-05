Жильцов «хрущевок», попавших под реновацию, не будут переселять в другие районы Петербурга

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский пообещал жителям города, что жильцов домов, которые будут снесены в ходе программы реновации, не будут переселять из района их проживания.

На встрече с жителями Невского района глава парламента привел в пример опыт реновации в Колпино, где участники программы остались довольны переселением. Людям предоставили современное жилье в благоустроенных жилых кварталах, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Собственники квартир в попадающих под реновацию «хрущевках» поинтересовались у Бельского насчет гарантий и защиты их интересов.

«Их интересуют обычные житейские вопросы, не связанные с названиями законов и подзаконных актов. Их интересуют простые вещи – выселят ли их из домов в другие дома, в других районах и как это будет происходить, какие сроки, включены ли дома в зону застройки. В целом, общественный штаб очень востребован», – рассказал отметил председатель Закса.

По словам Бельского, общественный штаб по реновации в Северной столице создадут осенью и он будет работать до окончания программы комплексного развития территорий. В штаб войдут депутаты, члены общественной палаты, представители районов и жильцы-активисты. Бельский пообещал, что за реализацией программы обязательно будет вестись общественный контроль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном объяснили, какие дома попадают под реновацию в Петербурге.