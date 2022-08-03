В Смольном объяснили, какие дома попадают под реновацию в Петербурге

В петербургском жилищном комитете назвали критерии, по которым жилые дома попадают под снос в рамках программы комплексного развития территорий.

Как заявили в жилкоме, под реновацию попадут только те дома, которые признаны аварийными и подлежат сносу или реконструкции. Также в программу могут быть включены неаварийные хрущевки, построенные с 1957 по 1970 годы, но они должны находиться в квартале, где реализуется проект.

К настоящему моменту определены 22 зоны КРТ, в которые не попала ни одна хрущевка. Их будут включать в программу сноса только в том случае, если не менее двух третей жильцов одобрят участие в проекте.

В ведомстве также разъяснили, что указанные на портале «Наш Санкт-Петербург» дома в категории «Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.» не являются автоматически кандидатами на снос. Отмечается, что под программу реновации попадают только панельные пятиэтажки. Ни семиэтажные, ни девятиэтажные, ни кирпичные дома сноситься не будут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появится Общественный штаб по вопросам реновации.