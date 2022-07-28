В Петербурге появится Общественный штаб по вопросам реновации

В Санкт-Петербурге решили открыть Общественный штаб по решению вопросов проекта реновации. Данное решение было принято сегодня во время совещания с руководителями фракций.

Деятельность штаба будет направлена на защиту прав собственника, где будут рассматриваться проблемы реновации. Основной целью деятельности штаба будет просвещение населения в вопросах реновации, чтобы программа стала понятна гражданам. О данной инициативе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

— Петербургу нужен Общественный штаб по вопросам реновации. Сегодня с руководителями фракций приняли решение о его создании. Защита прав собственников, контроль за ситуацией, изучение проблемных точек. В штаб войдут депутаты, члены Общественной палаты города, представители районов, активисты, — написал спикер.

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