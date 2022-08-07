В Петербурге 7 августа прошел парад речных судов

Сегодня днем жители и гости Северной столицы смогли стать свидетелями парада речных судов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», 7 августа на центральных набережных города горожане могли видеть, как мимо проплывают теплоходы, украшенные флагами. Они осуществляли маршрут по Фонтанке, Неве, Мойке и Зимней канавке.

Парад теплоходов прошел в рамках фестиваля «Столица водного туризма. Петровская акватория». Это событие было организовано комитетом по туризму. Местом для проведения мероприятия выбрали Петропавловскую крепость, так как именно с нее начиналась история Петербурга, известного ныне как морская столица Российской Федерации и Северная Венеция.

Фестиваль открыла регата «Петровская акватория». В ней принимали участие дети от восьми до 12 лет. В последний раз подобные соревнования проводились в 2019 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям России рассказали, как прошел День ВМФ в Кронштадте. По акватории Финского залива прошло свыше 14 боевых кораблей. Кроме того, участниками парада стали две подводные лодки.