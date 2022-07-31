Россиянам рассказали, как прошел парад ВМФ в Кронштадте

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит одно из главных событий – празднование Дня ВМФ. Сегодня в районе акватории Невы и в Кронштадте прошел Главный парад ВМФ.

Корреспондент «МК в Петербурге» стал свидетелем данного события. По акватории Финского залива прошло свыше 14 боевых кораблей. Кроме того, участниками сегодняшнего парада стали две подводные лодки.

Оценить всю мощь военного флота России можно было из музейно-исторического комплекса «Остров Фортов». Прибытие кораблей ознаменовалось выстрелами пушком. Зрители также могли полюбоваться на авиационную часть парада. Над островом пролетели военные самолеты и вертолеты.

Посмотреть на главное событие, к которому так тщательно готовились, прибыли семьи с детьми, моряки и молодежь. Несмотря на большое количество зрителей, в Кронштадте можно было спокойно прогуляться по территории парка. Корреспондент уточнил, что попасть на сам парад было не так просто. С утра множество машин устремились в Кронштадт, чтобы не пропустить парад. Приключения ждали и пассажиров общественного транспорта. Это ярко можно было прочувствовать в центре Северной столицы, где скопилось много людей на остановках.

На параде в Санкт-Петербурге присутствовал президент РФ Владимир Путин. Он выступил с речью. Президент поздравил всех россиян с Днем ВМФ и рассказал, в чем заключаются основные положения новой Морской доктрины и Корабельного устава. Они были подписаны Путиным сегодня до начала Главного парада ВМФ в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об открытии третьей очереди в парке «Остров Фортов». Для посетителей стала доступна еще одна часть парка. Там работает фуд-холл, есть спортивная площадка и зоны для игр.